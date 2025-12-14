Tangenziale di Tirano apertura frenata dai tanti ricorsi

La tangenziale di Tirano, fondamentale per la viabilità locale, è stata progettata prima dell’assegnazione dei Giochi Olimpici invernali. La sua apertura, prevista per il 2026, è stata rallentata dai numerosi ricorsi che hanno complicato i lavori, mettendo in discussione la realizzazione di un’opera strategica per la città e l’intera regione.

Tirano (Sondrio), 14 dicembre 2025 – La tangenziale di Tirano è fondamentale per la cittadina aduana e, progettata ben prima dell’assegnazione all’Italia dei Giochi invernal i, sarà pronta nel 2026 anche (o solo) perché è stata inserita tra le opere olimpiche. L’iter dell’opera. I mesi persi tra la data della gara e quella dell’aggiudicazione per via di ricorsi sono quelli che mancano ora per ultimare le opere prima della rassegna internazionale. Parole dell’ ex sindaco di Tirano Franco Spada. “Oggi, finalmente, possiamo intravedere il traguardo di un’opera fondamentale per il nostro territorio” dice l’ex primo cittadino che per 10 anni ha seguito l’evolversi dell’opera. Ilgiorno.it Tirano: tangenziale a metà, Della Vedova attacca Salvini L’ex sottosegretario tiranese contro il ministro: «Si è gonfiato il petto con un’opera finanziata dal governo Renzi. Non era il caso di fare promesse» #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Tirano - facebook.com facebook Tangenziale di Tirano incompleta: a gennaio un "test" per provare una viabilità alternativa x.com © Ilgiorno.it - Tangenziale di Tirano, apertura frenata dai tanti ricorsi