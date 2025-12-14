Tamponamento tra un’auto e un’ambulanza | 4 feriti

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la tangenziale di Salerno, in direzione Reggio Calabria, coinvolgendo un'auto e un'ambulanza. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi di emergenza. La dinamica dell'incidente è attualmente in fase di ricostruzione.

© Anteprima24.it - Tamponamento tra un’auto e un’ambulanza: 4 feriti Tempo di lettura: < 1 minuto Tamponamento tra un’auto e un’ambulanza a Salerno, quattro i feriti La dinamica è in fase di ricostruzione Un incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la tangenziale di Salerno, in direzione Reggio Calabria. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte un’auto ed un’ambulanza che stava trasportando in ospedale un paziente. La dinamica dell’incidente – avvenuto lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi dello svincolo di Mariconda – è ancora in fase di ricostruzione. Nell’impatto sono rimaste contuse quattro persone: oltre al paziente dell’ambulanza anche l’autista, l’infermiere e la ragazza che era alla guida dell’auto. Anteprima24.it Raccordo A2 di Avellino, galleria monte Pergola: ancora un tamponamento. Tre le auto coinvolte - facebook.com facebook