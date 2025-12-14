Tamponamento fra tre auto in A1 un 42enne trasferito in elicottero

Un tamponamento tra tre veicoli si è verificato domenica 14 dicembre lungo l’autostrada del Sole, al chilometro 58 in direzione Bologna. L’incidente, avvenuto poco prima delle 15, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e di un’ambulanza, che ha trasportato in elicottero un uomo di 42 anni in condizioni critiche.

Tamponamento da tre auto lungo l’autostrada del Sole, al chilometro 58, in direzione Bologna. L’incidente si è verificato poco prima delle 15 di domenica 14 dicembre e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure in postazione a. Ilpiacenza.it

