Tamponamento fra tre auto in A1 un 42enne trasferito in elicottero

Un tamponamento tra tre veicoli si è verificato domenica 14 dicembre lungo l’autostrada del Sole, al chilometro 58 in direzione Bologna. L’incidente, avvenuto poco prima delle 15, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e di un’ambulanza, che ha trasportato in elicottero un uomo di 42 anni in condizioni critiche.

Tamponamento da tre auto lungo l’autostrada del Sole, al chilometro 58, in direzione Bologna. L’incidente si è verificato poco prima delle 15 di domenica 14 dicembre e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure in postazione a. Ilpiacenza.it Tamponamento in A1 a Cadeo, code e disagi alla circolazione - Incidente in autostrada A1 nella mattinata del 9 dicembre all'altezza di Cadeo, disagi alla circolazione. piacenzasera.it

Tamponamento in via Genova, traffico in tilt. Auto capovolta in A1 - Due incidenti stradali nella mattinata del 3 dicembre con interventi dei soccorritori. piacenzasera.it

Raccordo A2 di Avellino, galleria monte Pergola: ancora un tamponamento. Tre le auto coinvolte - facebook.com facebook