Tamburello Ciserano si conferma nel derby | trionfo in Coppa Europa

Nel derby di tamburello tra Ciserano e le rivali bergamasche, le ragazze di Flavio Oberti si confermano campionesse. Domenica 14 dicembre a Bruxelles, hanno bissato il successo dell’anno precedente a Barcellona, vincendo la partita per 13-5 e conquistando la Coppa Europa.

