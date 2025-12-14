Tamburello Ciserano si conferma nel derby | trionfo in Coppa Europa

Nel derby di tamburello tra Ciserano e le rivali bergamasche, le ragazze di Flavio Oberti si confermano campionesse. Domenica 14 dicembre a Bruxelles, hanno bissato il successo dell’anno precedente a Barcellona, vincendo la partita per 13-5 e conquistando la Coppa Europa.

LA GARA. Domenica 14 dicembre a Bruxelles le ragazze di Flavio Oberti bissano il successo dell’anno scorso a Barcellona superando 13-5 le «cugine» bergamasche. Decisivo il break sul 7-5 dopo l’equilibrio iniziale. Ecodibergamo.it

