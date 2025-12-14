Mattia Molin si laurea Campione d’Europa U21, conquistando il suo quarto oro per l’Italia ai Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2025 a Pristina. L’evento internazionale si è concluso con successo, regalando all’Italia una prestigiosa affermazione nel panorama europeo di questa disciplina.

© Oasport.it - Taekwondo, Mattia Molin è il nuovo Campione d’Europa U21! Quarto oro azzurro in Kosovo

Si chiude in bellezza l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2025, ultimo grande evento internazionale della stagione andato in scena questa settimana a Pristina. La giornata conclusiva della manifestazione ha visto infatti il successo di Mattia Molin, che ha regalato alla spedizione azzurra il quarto oro e la sesta medaglia complessiva di una rassegna continentale giovanile assolutamente trionfale. Il veneto classe 2005, che festeggerà tra meno di una settimana il ventesimo compleanno, si è laureato campione europeo U21 tra i pesi massimi confermandosi uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama italiano. Oasport.it

Taekwondo: Mattia Molin argento agli Europei Under 21, bronzo per Bertagnin - Si concludono con altre due preziose medaglie i Campionati Europei U21 2024 di takewondo, rassegna andata in scena questa settimana a Sarajevo. oasport.it

Taekwondo, Mattia Molin eliminato agli ottavi da Mavlonov tra i pesi massimi ai Mondiali - Debutto positivo ma niente exploit da medaglia per Mattia Molin ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). oasport.it

Bravo Mattia! Lo schermo ci illumina gli occhi e riempie il cuore ???? #scuolataekwondogenova - facebook.com facebook