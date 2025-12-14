tabernulae trail foto e classifica della corsa

Il Tabernulae Trail, disputato a Tavarnelle Val di Pesa nel cuore del Chianti, ha visto partire quasi 300 corridori e oltre 100 camminatori. La gara, che si svolge il 14 dicembre 2025, è un evento podistico di grande richiamo, caratterizzato da scenari suggestivi e un’atmosfera coinvolgente. Di seguito, foto e classifica della competizione.

Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), 14 dicembre 2025 – Con lo scoccare delle 9, dal suggestivo borgo di Tavarnelle Val di Pesa, immerso nel cuore del Chianti, ha preso il via il Tabernulae Trail, richiamando quasi 300 partecipanti competitivi affiancati da altri 100 camminatori. Una partenza corale che ha subito trasmesso il senso autentico di questa manifestazione: sport vero, fatica sincera e un territorio capace di regalare emozioni profonde. Il percorso, già di per sé affascinante, è stato ulteriormente esaltato da una splendida giornata di sole, che ha illuminato colline, sentieri e panorami rendendo l’esperienza ancora più intensa. Lanazione.it

