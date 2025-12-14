T2 caccia ai fondi per la gestione | Sforzo per una piena operatività
T2 cerca fondi per garantire la piena operatività entro il 2026, con un fabbisogno di 1,7 milioni di euro. La sindaca sottolinea l'importanza di risorse certe e accoglie con favore le rassicurazioni della Regione, puntando a sostenere la mobilità e lo sviluppo del servizio.
MOBILITÀ. Per il 2026 servono 1,7 milioni. La sindaca: «Sono necessarie risorse certe. Bene le rassicurazioni da parte della Regione». Provincia e Agenzia Tpl: «Un’opera cruciale». Ecodibergamo.it
Per investire non devi essere un genio
T2, caccia ai fondi per la gestione: «Sforzo per una piena operatività» - La sindaca: sforzo per piena operatività ... ecodibergamo.it
Cura del ferro per Brescia. Cantieri al via per la linea T2 del tram e linea T3 a caccia di fondi - Brescia – Mentre si attende l’inizio dei cantieri della linea T2 del tram, previsti per fine anno, sulla carta c’è già la seconda linea, la T3 Badia/Violino- ilgiorno.it
Raccolta fondi per Athos Libri donati da una persona che vuole restare anonima La danza del gabbiano La caccia al tesoro Andrea Camilleri Mondolibri Nuovo Copertina rigida con sovraccoperta Offerta euro 5,00 Le ossa del ragno Kathy Reichs Mon - facebook.com facebook