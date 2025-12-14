T2 caccia ai fondi per la gestione | Sforzo per una piena operatività

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

T2 cerca fondi per garantire la piena operatività entro il 2026, con un fabbisogno di 1,7 milioni di euro. La sindaca sottolinea l'importanza di risorse certe e accoglie con favore le rassicurazioni della Regione, puntando a sostenere la mobilità e lo sviluppo del servizio.

t2 caccia ai fondi per la gestione sforzo per una piena operativit224

© Ecodibergamo.it - T2, caccia ai fondi per la gestione: «Sforzo per una piena operatività»

MOBILITÀ. Per il 2026 servono 1,7 milioni. La sindaca: «Sono necessarie risorse certe. Bene le rassicurazioni da parte della Regione». Provincia e Agenzia Tpl: «Un’opera cruciale». Ecodibergamo.it

Per investire non devi essere un genio

Video Per investire non devi essere un genio

t2 caccia fondi gestioneT2, caccia ai fondi per la gestione: «Sforzo per una piena operatività» - La sindaca: sforzo per piena operatività ... ecodibergamo.it

Cura del ferro per Brescia. Cantieri al via per la linea T2 del tram e linea T3 a caccia di fondi - Brescia – Mentre si attende l’inizio dei cantieri della linea T2 del tram, previsti per fine anno, sulla carta c’è già la seconda linea, la T3 Badia/Violino- ilgiorno.it