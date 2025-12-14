Sydney strage islamista durante festa ebraica | chi sono i due killer

Durante una festa ebraica a Sydney, si è verificata una tragica azione terroristica islamista, che ha causato 12 vittime. Uno dei due aggressori è stato ucciso, mentre l'altro si trova in condizioni critiche. L'attacco ha scosso la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il terrorismo in Australia.

Si chiama Naveed Akram uno dei due attentatori che oggi, 14 dicembre, hanno compiuto una strage a Bondi Beach, a Sydney, uccidendo almeno 11 persone. Le vittime in totale sono 12 perché uno dei due terroristi è stato ucciso. L'altro è gravemente ferito. N - facebook.com facebook

