Una tragica sparatoria ha colpito Bondi Beach, una delle località più iconiche di Sydney, durante una celebrazione pubblica di Hanukkah. L'incidente ha causato numerose vittime, lasciando la comunità scioccata e sotto shock per la violenza improvvisa in un contesto di festa e tradizione.

© Thesocialpost.it - Sydney, spari sulla celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach: 12 morti

Scene orrende a Sydney, in Australia, dove una sparatoria ha sconvolto la celebre Bondi Beach durante un evento pubblico. In diversi video online si vedono due uomini armati aprire il fuoco da un ponte e da un parcheggio vicino, prendendo di mira la folla radunata sulla spiaggia. L’attacco è avvenuto mentre era in corso una celebrazione per Hanukkah, il “ festival delle luci ” dell’ebraismo, che ricorda la riconquista del Tempio di Gerusalemme e la riconsacrazione dell’altare nel 164 a.C. Una festa che si è trasformata in tragedia sotto gli occhi di centinaia di presenti. Le immagini diffuse sui social mostrano il panico tra le persone, in fuga disperata dalla spiaggia o alla ricerca di riparo nei bar e ristoranti della zona. Thesocialpost.it

Sydney, sparatoria a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. Tra vittime festa Hanukkah il rabbino di Sydney. Ucciso un attentatore - È stato identificato uno dei due attentatori che ha sparato contro le persone riunite per celebrare l'Hannukkah a Biondi Beach, alla periferia di Sydney. ilmessaggero.it