Sydney spari sulla celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 12 morti anche una bambina

Un pomeriggio di festa si trasforma in tragedia a Bondi Beach, Sydney, durante una celebrazione ebraica di Hanukkah. Un attacco armato provoca 12 vittime, tra cui una bambina, sconvolgendo la comunità ebraica e l'intera città, che si trovava a vivere momenti di gioia e condivisione.

Un pomeriggio di festa, la spiaggia più famosa d'Australia piena di famiglie e bambini, e all'improvviso il caos. Nessuno poteva immaginare che quello che stava per accadere avrebbe cambiato per sempre la storia di Bondi Beach. Le immagini hanno fatto subito il giro del mondo, lasciando tutti senza parole. I presenti erano lì per celebrare Hanukkah, il momento più luminoso e allegro della tradizione ebraica. Ma in pochi attimi, la gioia si è spenta tra urla e fughe disperate. Due uomini armati, appostati tra il ponte e un parcheggio vicino, hanno aperto il fuoco sulla folla. I video sui social raccontano una scena da film: la gente scappa verso i bar, si rifugia nei ristoranti, qualcuno pensa siano fuochi d'artificio, ma la verità è molto più crudele.

