Sydney spari alla festa di Hanukkah a Bondi Beach | 16 le vittime tra cui un bimbo Netanyahu durissimo | L’Australia infestata dall’odio per gli ebrei – I video

A Bondi Beach, durante le celebrazioni di Hanukkah, si è verificata una sparatoria che ha causato 16 vittime, tra cui un bambino e una ragazza di 12 anni. L'attacco ha suscitato reazioni ufficiali e dure condanne, con il premier Netanyahu che ha accusato l’Australia di essere “infestata dall’odio per gli ebrei”.

Salgono a 16 le persone uccise, tra cui un bambino e una ragazzina di 12 anni, nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah. Almeno 38 le persone rimaste ferite e ricoverate in condizioni gravi. Al momento non è chiaro se il bilancio aggiornato delle vittime includa uno dei due uomini armati. La polizia ha dichiarato in precedenza che uno dei presunti aggressori era stato ucciso, mentre un altro era in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta alle 18.40 circa, quando in Italia erano le 8.40. Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Open.online Sydney, spari durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, ci sono morti e feriti. Fermati due sospetti - Due persone vestite di nero sono state viste sparare nella rinomata spiaggia: secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 4 morti e 8 feriti. editorialedomani.it

