Sydney spari alla festa di Hanukkah a Bondi Beach | 15 vittime tra cui un bimbo La polizia | Gli assalitori sono padre e figlio – I video

Durante le celebrazioni di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, si è verificata una sparatoria che ha causato 15 vittime, tra cui un bambino e una ragazza di 12 anni. La polizia ha identificato gli assalitori come un padre e suo figlio. L'evento ha sconvolto la comunità locale, lasciando un grave bilancio di vite spezzate durante una festa tradizionale.

Sono 15 le persone uccise, tra cui un bambino e una ragazzina di 12 anni, nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah. Almeno 38 le persone rimaste ferite e ricoverate in condizioni gravi. Secondo quanto dichiarato dalla polizia australiana gli assalitori erano un padre 50enne e suo figlio 24enne. «Il 50enne è deceduto. Il 24enne è attualmente in ospedale», ha dichiarato il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, in una conferenza stampa. «Posso dire che non stiamo cercando altri autori di reato», ha aggiunto. Open.online Bondi Beach Massacre: Gunfire Erupts At Hanukkah Event, Multiple Fatalities, Two In Custody | VERTEX Sydney, spari durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, 12 morti e 29 feriti: «È terrorismo». Fermati due sospetti - Due persone vestite di nero sono state viste sparare nella rinomata spiaggia: secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 4 morti e 8 feriti. editorialedomani.it

Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori, la fuga dalla spiaggia, le 16 vittime e il passante-eroe. Cosa è successo - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini sono scesi da un veicolo ... ilmessaggero.it

Spari a Sydney, strage a Bondi Beach Dodici persone sono state uccise oggi a Bondi Beach, a Sydney, durante una celebrazione pubblica di Hanukkah con circa 2.000 partecipanti. Tra le vittime anche il rabbino della città. Una trentina i feriti. La polizia aust - facebook.com facebook

Sydney, spari durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, ci sono morti e feriti. Fermati due sospetti x.com