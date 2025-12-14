Sydney spari alla festa di Hanukkah a Bondi Beach | 12 vittime Netanyahu durissimo | L’Australia è infestata dall’odio per gli ebrei – I video

Una sparatoria durante una festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno 12 vittime. L’attacco ha sconvolto la comunità locale e ha attirato l’attenzione internazionale. Il Primo Ministro Netanyahu ha condannato l’evento, attribuendolo a un clima di odio verso gli ebrei in Australia. Sono stati diffusi anche alcuni video dell’accaduto.

Sarebbero almeno 12 le persone uccise nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah. Almeno 13 le persone rimaste ferite e ricoverate in condizioni gravi. Due persone sono state fermate, come confermato dalle forze dell’ordine locali. Una delle due sarebbe stata uccisa nello scontro a fuoco con la polizia, mentre l’altra è ricoverata in ospedale. La sparatoria è avvenuta alle 18.40 circa, quando in Italia erano le 8.40. Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Open.online

Sydney, spari durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, ci sono morti e feriti. Fermati due sospetti - Due persone vestite di nero sono state viste sparare nella rinomata spiaggia: secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 4 morti e 8 feriti. editorialedomani.it