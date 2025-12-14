Sydney spari alla festa di Hanukkah a Bondi Beach | 12 vittime attentato contro la comunità ebraica Ucciso anche il rabbino

A Bondi Beach, Sydney, si è verificato un grave attacco durante una festa di Hanukkah, con dodici vittime e il rabbino tra le persone colpite. Due attentatori sono stati neutralizzati, uno dei quali è stato ucciso dalla polizia, mentre si indaga sulla presenza di un terzo sospetto. L'episodio ha sconvolto la comunità locale e internazionale.

Neutralizzati due attentatori: uno di loro è stato ucciso dalla polizia che sta verificando la presenza di un terzo aggressore. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone: almeno 29 feriti. Gi spari durante la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Xml2.corriere.it Sydney, spari durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, ci sono morti e feriti. Fermati due sospetti - Due persone vestite di nero sono state viste sparare nella rinomata spiaggia: secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 4 morti e 8 feriti. editorialedomani.it

