Sydney sparatoria alla celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | fermati due sospetti

Due sospetti sono stati fermati dopo una sparatoria durante una celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney. La polizia australiana ha invitato le persone presenti a mettersi al riparo, in seguito alle segnalazioni di un incidente avvenuto nella periferia orientale della città. L’episodio ha scosso la comunità locale, che si è subito mobilitata per garantire la sicurezza.

“Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo”. Un post struggente diffuso sui social media dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia in risposta alle segnalazioni di una sparatoria a Sydney, nella periferia orientale, precisamente a Bondi Beach. Le informazioni sono scarne e poco dettagliata, in continuo aggiornamento, ma per il momento . Ildifforme.it Australia, sparatoria di massa a Sydney durante la festa ebraica di Hannukah. La polizia sta rispondendo al fuoco - Alcuni persone sarebbero state colpite, molte sarebbero fuggite o si starebbero nascondendo ... msn.com

