Sydney sparatoria alla celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | fermati due sospetti | VIDEO

Durante una celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, si sono verificati spari che hanno causato il panico tra presenti, tra cui membri della comunità, locali e turisti. Due sospetti sono stati fermati, mentre le autorità indagano sull'accaduto. Il video dell'evento testimonia la drammatica scena di attimi di paura e sparatorie multiple.

Attimi di puro terrore, "colpi di pistola multipli" sui presenti tra membri della comunità ebraica, locals e turisti, che hanno seminato il panico. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona

