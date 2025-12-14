Sydney sparatoria a Bondi Beach | ci sono dei morti Ecco i dettagli

Una sparatoria si è verificata a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney, causando panico tra i presenti e diversi feriti. L'evento ha sconvolto la comunità locale e attirato l'attenzione dei media internazionali, lasciando incertezza sulle motivazioni e sulle eventuali risposte delle autorità.

La nota spiaggia australiana Bondi Beach è stata teatro di una sparatoria che ha causato panico e feriti in tutta la spiaggia. Sono state fermate le due persone coinvolte. Il recente comunicato della polizia. Verso le 19:30, ora locale, sono stati sparati dei colpi nei pressi di Bondi Beach, una delle spiagge più popolate dell’ Australia. Il comunicato della polizia appena rilasciato afferma che ci sono 10 persone morte, incluso uno degli aggressori. Il secondo presunto assalitore è in condizioni critiche. Si contano 11 persone ferite, tra cui due agenti di polizia. I servizi di emergenza sono intervenuti intorno alle 18:45 di domenica, 14 dicembre 2025. Metropolitanmagazine.it Australia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it

Bondi Beach, sparatoria a Sydney: almeno 10 morti. Era in corso festa Hanukkah. Due persone fermate - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. ilmessaggero.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia - facebook.com facebook

© Metropolitanmagazine.it - Sydney, sparatoria a Bondi Beach: ci sono dei morti. Ecco i dettagli

Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti

Video Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti Video Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti