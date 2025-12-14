Sydney il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista

Durante un attentato a Sydney, che ha causato la perdita di dieci vite durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach, un cittadino ha compiuto un gesto di grande coraggio. Disarmando uno degli assalitori, ha contribuito a fermare l'attacco e a salvare altre vite, evidenziando il valore del coraggio civico in momenti di crisi.

(Adnkronos) – Un cittadino eroe disarma il terrorista. Nella drammatica giornata a Sydney, con 10 persone uccise nell'attacco a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hannukkah, spicca il gesto di un uomo che affronta uno degli attentatori e lo disarma. I video diffusi sui social mostrano un attentatore che spara con un fucile. Tra le . Periodicodaily.com Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista - Nella drammatica giornata a Sydney, con 10 persone uccise nell’attacco a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hannukkah, spicca il gesto di un ... pianetagenoa1893.net

Oggi abbiamo avuto l'onore di ospitare Domenico Fioravanti, un campione olimpico straordinario che ha vinto due ori alle Olimpiadi di Sydney nel nuoto. Un esempio incredibile di forza, tenacia e coraggio. Abbiamo parlato di Sport come stile di vita, un conv - facebook.com facebook

BEAUTIFUL CITIES: The most beautiful cities in the world

Video BEAUTIFUL CITIES: The most beautiful cities in the world Video BEAUTIFUL CITIES: The most beautiful cities in the world