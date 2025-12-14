Sydney il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista

Durante un attentato a Sydney, che ha causato la perdita di dieci vite durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach, un cittadino ha compiuto un gesto di grande coraggio. Disarmando uno degli assalitori, ha contribuito a fermare l'attacco e a salvare altre vite, evidenziando il valore del coraggio civico in momenti di crisi.

(Adnkronos) – Un cittadino eroe disarma il terrorista. Nella drammatica giornata a Sydney, con 10 persone uccise nell'attacco a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hannukkah, spicca il gesto di un uomo che affronta uno degli attentatori e lo disarma.   I video diffusi sui social mostrano un attentatore che spara con un fucile. Tra le . Periodicodaily.com

