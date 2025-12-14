Sydney e l’assalto agli ebrei | quando l’intifada globale diventa strage

Un'inaspettata violenza ha scosso Sydney durante la cerimonia dell’accensione della chanukkia, trasformando un momento di festa in una tragedia. L’attacco si inserisce in un contesto di crescente tensione globale, dove l’intifada e l’odio anti-ebraico si manifestano in atti di violenza e stragi, lasciando sgomenti le comunità locali e internazionali.

La sparatoria durante l’accensione della chanukkia a Sydney non è solo una tragedia che colpisce la comunità ebraica australiana. È un avvertimento politico e culturale per tutte le democrazie occidentali. Un evento pubblico, religioso, pacifico, trasformato in un massacro. Un rito di luce spezzato dalla violenza. E soprattutto un fatto che arriva dopo mesi di segnali ignorati, minimizzati, giustificati. Non siamo di fronte a un gesto inspiegabile o a una follia individuale. Sydney racconta il punto di arrivo di un clima che si è fatto via via più tossico: l’idea che l’odio antiebraico possa essere riciclato come militanza politica, che la delegittimazione di Israele possa scivolare senza conseguenze nella demonizzazione degli ebrei, che slogan, piazze e campagne mediatiche aggressive restino innocue. Ilfoglio.it

