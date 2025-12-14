Sydney chi è uno dei killer | identificato attentatore Bondi Beach

Naveed Akram è stato identificato come uno dei due attentatori responsabili dell'attacco a Bondi Beach, Sydney, avvenuto il 14 dicembre. La strage ha causato la morte di almeno 11 persone, suscitando shock e preoccupazione nella comunità. L'episodio ha attirato l'attenzione internazionale sulla gravità dell'evento e sulle indagini in corso.

(Adnkronos) – Si chiama Naveed Akram uno dei due attentatori che oggi, 14 dicembre, hanno compiuto una strage a Bondi Beach, a Sydney, uccidendo almeno 11 persone. Le vittime in totale sono 12 perché uno dei due terroristi è stato ucciso. L'altro è gravemente ferito. L'emittente australiana Abc fornisce il nome di uno dei due.