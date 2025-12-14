Sydney chi è il fruttivendolo eroe che ha disarmato uno degli attentatori di Bondi Beach

Un fruttivendolo di Bondi Beach è diventato un eroe disarmando uno degli attentatori durante l’attacco che ha colpito la comunità ebraica di Sydney. La festività di Hanukah si è trasformata in una tragedia, suscitando shock e solidarietà tra i residenti. L’episodio ha evidenziato il coraggio di alcuni cittadini di fronte a situazioni di grande pericolo.

Doveva essere la festa delle luci, ma Hanukah si è trasformata in una tragedia per la comunità ebraica di Sydney. Durante il festival "Hanukah sul mare", organizzato sulla celebre Bondi Beach, almeno due uomini armati hanno aperto il fuoco sulla folla, seminando il panico. Il bilancio è drammatico: almeno dodici morti e 29 feriti, tra cui due agenti di polizia intervenuti per fermare l'attacco. La sparatoria ha colpito un evento simbolo di condivisione e celebrazione, sconvolgendo l'intera città australiana. Secondo le prime ricostruzioni, i due attentatori hanno agito in modo coordinato, sparando sulla folla che affollava la spiaggia per celebrare Hanukah, una delle ricorrenze più importanti dell'ebraismo.

Bondi Beach, chi è il fruttivendolo eroe: così Ahmed, sposato e papà di due figli, ha tolto il fucile dalle mani dell'attentatore - In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte.

Quest'uomo si chiama Ahmed al Ahmed, è un fruttivendolo di Sydney di 43 anni, musulmano, ma soprattutto è l'uomo che poche ore fa, con un coraggio infinito, ha fermato e disarmato uno degli attentatori di Bondi Beach. Per diversi minuti al Ahmed è rimasto

Sidney: Sparatoria drammatica, strage da 12 Persone Una sparatoria di massa ha sconvolto Sydney durante una manifestazione pubblica sulla spiaggia di Bondi, dove si stava celebrando l'inizio di Hanukkah. Uomini armati hanno aperto il fuoco da punti sop