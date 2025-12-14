Sventato un attacco ai mercatini di Natale | il terribile sospetto degli inquirenti

Le forze dell'ordine hanno sventato un imminente attacco terroristico ai Mercatini di Natale, arrestando cinque persone ritenute responsabili di aver pianificato l’attacco. L’intervento ha evitato una potenziale tragedia, evidenziando l’efficacia dei servizi di sicurezza nel prevenire minacce alla collettività durante il periodo festivo.

Cinque persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico ai Mercatini di Natale. Migliaia di persone in coda tra stand natalizi, atmosfera tipica delle festività, musica in sottofondo e stand gastronomici per permettere a tutti di gustare qualche bevanda calda. I suggestivi mercatini di Natale sono da sempre una delle attrazioni più belle e ricercate nel mese di dicembre. L’occasione per trascorrere qualche ora in serenità con i bambini e l’intera famiglia. – cityrumors. Cityrumors.it

Germania, è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale: ecco come - Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing- notizie.it