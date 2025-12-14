Sventato un attacco ai mercatini di Natale | il terribile sospetto degli inquirenti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno sventato un imminente attacco terroristico ai Mercatini di Natale, arrestando cinque persone ritenute responsabili di aver pianificato l’attacco. L’intervento ha evitato una potenziale tragedia, evidenziando l’efficacia dei servizi di sicurezza nel prevenire minacce alla collettività durante il periodo festivo.

Cinque persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico ai Mercatini di Natale.  Migliaia di persone in coda tra stand natalizi, atmosfera tipica delle festività, musica in sottofondo e stand gastronomici per permettere a tutti di gustare qualche bevanda calda. I suggestivi mercatini di Natale sono da sempre una delle attrazioni più belle e ricercate nel mese di dicembre. L’occasione per trascorrere qualche ora in serenità con i bambini e l’intera famiglia. – cityrumors. Cityrumors.it

sventato attacco mercatini nataleGermania, è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale: ecco come - Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing- notizie.it

sventato attacco mercatini natale“In auto sulla folla ai mercatini di Natale”: sventato attentato in Germania, cinque arresti - Le autorità tedesche sono in stato di massima allerta per possibili attacchi ai mercatini di Natale dopo che lo scorso anno un attacco con un’auto lanciata contro la folla nella città di Magdeburgo ha ... ilfattoquotidiano.it

sventato un attacco ai mercatini di natale il terribile sospetto degli inquirenti

© Cityrumors.it - Sventato un attacco ai mercatini di Natale: il terribile sospetto degli inquirenti

Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne

Video Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne