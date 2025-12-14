Sventato un attacco a un mercatino di Natale in Germania
La polizia tedesca ha intercettato e arrestato cinque sospetti in Baviera, accusati di aver pianificato un attacco terroristico contro un mercatino di Natale nella zona di Dingolfing. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze tragiche, garantendo la sicurezza della comunità durante le festività natalizie.
La polizia tedesca ha arrestato cinque uomini in Baviera con l’accusa di aver pianificato un attentato contro un mercatino di Natale nella zona di Dingolfing. Secondo quanto riportato dalla procura generale di Monaco, quattro di loro sono stati posti in custodia cautelare, mentre uno è stato trattenuto in prevenzione. I fermati sono un egiziano di 56 anni, un predicatore islamico che avrebbe incitato all’attacco in una moschea locale, un siriano di 37 anni e tre marocchini di 22, 28 e 30 anni. Secondo la procura, i tre marocchini erano pronti a eseguire l’attentato e il siriano li avrebbe sostenuti. Lettera43.it
