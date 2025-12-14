Svastiche e scritte d'odio contro stranieri e Islam compaiono sul ponte della tangenziale a Milano

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, sul ponte della Tangenziale Nord a Cinisello Balsamo, sono apparse scritte di odio e simboli razzisti contro stranieri e Islam, suscitando preoccupazione e condanna. Questi atti rappresentano un grave segnale di intolleranza che richiede interventi concreti da parte delle istituzioni e della società per contrastare ogni forma di discriminazione.

Scritte razziste e di estrema destra contro Islam e stranieri sono apparse nel fine settimana sul ponte della Tangenziale nord a Cinisello Balsamo (Milano). Fanpage.it

svastiche scritte d odioSvastiche e scritte d’odio contro stranieri e Islam compaiono sul ponte della tangenziale a Milano - Scritte razziste e di estrema destra contro Islam e stranieri sono apparse nel fine settimana sul ponte della Tangenziale nord a Cinisello Balsamo (Milano) ... fanpage.it

svastiche scritte d odioLa Spezia, svastiche e parole d’odio sui muri del centro città - L’assessore Casati: “Condanna e sdegno verso chi compie atti del genere. ilsecoloxix.it

Immagine generica

Svastiche e scritte pro Putin sui quadri della mostra Ucraina

Video Svastiche e scritte pro Putin sui quadri della mostra Ucraina