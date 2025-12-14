Supplenze docenti Pittoni | Per il biennio 2026-28 cambia l' algoritmo di selezione
Il tema delle supplenze docenti si evolve con l’annuncio di Pittoni: per il biennio 2026-28 cambia l’algoritmo di selezione. La novità riguarda il metodo con cui vengono assegnate le supplenze, che fino a ora prevedeva una sola valutazione per ogni aspirante. Questa modifica potrebbe influenzare significativamente le procedure di nomina e la trasparenza del processo.
« Nell’assegnazione delle supplenze finora ogni aspirante veniva preso in considerazione una sola volta. L’ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie Gps nel biennio 202628 interverrà sul funzionamento dell’algoritmo che distribuisce gli incarichi col preciso obiettivo di correggere alcune distorsioni. In passato l'impossibilità di dichiarare alcune disponibilità veniva. Feedpress.me
