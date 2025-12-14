Supplenze docenti dal 2026 l’algoritmo sarà aggiornato con un nuovo criterio
A partire dal 2026, l’algoritmo utilizzato per le supplenze docenti verrà aggiornato con nuovi criteri, mirati a correggere alcune distorsioni nel sistema di distribuzione degli incarichi. Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura al Senato e responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, annuncia le novità attraverso la sua pagina Facebook.
Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato e responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega scrive sulla sua pagina Facebook “L’ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie Gps nel biennio 202628 interverrà sul funzionamento dell’algoritmo che distribuisce gli incarichi col preciso obiettivo di correggere alcune distorsioni. In passato l’impossibilità di dichiarare alcune disponibilità veniva infatti . L'articolo . Orizzontescuola.it
Supplenze docenti, Pittoni: "Per il biennio 2026-28 cambia l'algoritmo di selezione" - Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, già presidente della commissione Cultura al Senato, lo ha specificato con una nota sui social ... msn.com
Aggiornamento GPS 2026, finalmente più tutele per i docenti ma mancano ancora chiarimenti sui titoli - Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta plenaria dell’11 dicembre 2025, ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale relativo all’aggiornamento delle graduat ... orizzontescuola.it
ASSEGNAZIONE SUPPLENZE DOCENTI - Nell'assegnazione delle supplenze finora ogni aspirante veniva preso in considerazione una sola volta. L'ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle GPS nel biennio 2026/28 interverrà sul funzionamento dell’ - facebook.com facebook
Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com