SuperG Sofia Goggia terza a St Moritz | vince la neozelandese Robinson

Sofia Goggia si conferma protagonista nello sci alpino, terminando terza nel primo SuperG della stagione a St. Moritz. La campionessa italiana ha offerto un'ottima prestazione, consolidando la sua presenza tra le migliori atlete del circuito. La vittoria è andata alla neozelandese Robinson, mentre Goggia dimostra di essere in forma e pronta per affrontare al meglio questa nuova stagione di Coppa del Mondo.

Anche oggi un terzo posto ma nel primo SuperG della stagione di Coppa del Mondo di sci dopo una grande prova: Sofia Goggia è stata autrice di un'altra ottima discesa nella tre giorni di St.Moritz ma davanti a tutte si è piazzata la neozelandese Alice Robinson con il tempo di 1'14"84. Attardata di soli sei centesimi, al secondo posto, la francese Romane Mirandoli (1'14'92") mentre la nostra azzurra fa segnare 1'15"03 con 19 centesimi di ritardo. Al quarto posto l'americana Lindsey Vonn che venerdì ha stupito tutti con una grande vittoria nella prima discesa libera sulle nevi svizzere. La gara di Sofia Goggia. Ilgiornale.it SuperG di St. Moritz: Goggia terza davanti a Vonn. Primo trionfo per Robinson, Shiffrin fuori - La neozelandese vince per la prima volta nella specialità, cade Aicher. msn.com

Sci, Goggia terza nel SuperG di Saint Moritz: vince Robinson, Vonn quarta - L’azzurra ha collezionato 19 centesimi di ritardo sulla neozelandese Alice Robinson, che ha chiuso col miglior tempo parziale (1:14. ecodibergamo.it

Sofia Goggia andrà a caccia del primo successo stagionale in un weekend che prevede due discese libere e un supergigante. #goggia #scialpino #coppadelmondo - facebook.com facebook

? Coppa del mondo di Sci. Sofia #Goggia si guadagna il terzo posto nella seconda discesa di St. Moritz e ritrova il podio dopo la delusione di ieri. La bergamasca, testimonial di RTL 102.5, non disputa una discesa impeccabile e commette due sbavature, m x.com

© Ilgiornale.it - SuperG, Sofia Goggia terza a St. Moritz: vince la neozelandese Robinson

Sci mondiali Super G :Per Sofia Goggia terza vittoria

Video Sci mondiali Super G :Per Sofia Goggia terza vittoria Video Sci mondiali Super G :Per Sofia Goggia terza vittoria