Sudan 6 caschi blu uccisi in un attacco con droni contro base Onu

Un attacco con droni ha colpito una base delle Nazioni Unite nel Sudan, provocando la morte di sei caschi blu. L'evento si inserisce nel contesto del conflitto che sta devastando il paese, evidenziando le crescenti minacce alla stabilità e alla sicurezza delle operazioni umanitarie nella regione.

Un attacco con droni ha colpito una struttura delle Nazioni Unite nel Sudan devastato dalla guerra, uccidendo sei caschi blu. L’attacco ha colpito la base logistica delle forze di pace delle Nazioni Unite nella città di Kadugli, nella regione centrale del Kordofan. Altri otto caschi blu sono rimasti feriti nell’attacco. Tutte le vittime sono cittadini del Bangladesh, in servizio nella Forza di sicurezza provvisoria delle Nazioni Unite per Abyei, Unisfa. L’esercito sudanese ha attribuito ai paramilitari delle Forze di Supporto Rapido ( Rsf ) la responsabilità dell’attacco: “Rivela chiaramente l’approccio sovversivo della milizia ribelle e di coloro che la sostengono”, ha affermato l’esercito in una nota. Lapresse.it Sudan, attaccata base ONU. Uccisi 6 caschi blu - “L’attacco terroristico” è stato compiuto ad Abyei, area ricca di petrolio, amministrata dal Sud Sudan e dal Sudan, entrambi coinvolti in conflitti da anni ... rsi.ch

Sudan: attacco a base Onu ad Abyei, uccisi sei caschi blu bengalesi - Almeno sei caschi blu bengalesi sono stati uccisi in un attacco "terroristico" avvenuto oggi contro una base delle Nazioni Unite ad

Sei caschi blu dell'esercito bengalese sono stati uccisi e altri otto sono rimasti feriti in seguito a un attacco contro una base delle Nazioni Unite ad Abyei, in Sudan, sabato 12 dicembre. Lo ha reso noto l'Inter-Services Public Relations (ISPR), divisione delle Fo

In Sudan sta accadendo la più grande crisi umanitaria del mondo. E il mondo resta in silenzio. Oltre 12 milioni di sfollati. 150mila morti. 17 milioni di bambini senza scuola. 24 milioni di persone in insicurezza alimentare. Sono intervenuto in Parlamento chiede - facebook.com facebook

