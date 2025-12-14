Successo per il Galà delle eccellenze | oltre 1000 visitatori e 106 vini pugliesi

L'edizione 2025 del “Galà delle Eccellenze” a Mesagne si è conclusa con un grande successo, attirando oltre 1000 visitatori e presentando 106 vini pugliesi. La manifestazione, tenutasi presso Tenuta Moreno, ha celebrato le eccellenze vinicole e gli oli EVO della regione, confermando l'importanza del settore nel panorama enogastronomico pugliese.

Si è chiusa con un successo straordinario di pubblico, contenuti e partecipazione l'edizione 2025 del Galà delle Eccellenze Vinicole e degli Oli Evo di Puglia, svoltasi venerdì 12 dicembre nella prestigiosa cornice di Tenuta Moreno a Mesagne. Oltre mille presenze complessive hanno.