Su che canale vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi | orario programma streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, il ‘Clasico’ del basket italiano. L’appuntamento è oggi, domenica 14 dicembre alle ore 20:00 al Forum di Assago, per l’undicesima giornata della Serie A 2025-2026. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e canali di trasmissione.

E’ il ‘ Clasico ’ del basket italiano: stiamo parlando di Olimpia Milano-Virtus Bologna! Oggi domenica 14 dicembre alle ore 20:00 va in scena al Forum di Assago il primo incrocio tra le due corazzate, valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2025-2026. I meneghini si trovano attualmente in sesta posizione con 12 punti all’attivo frutto di sei vittorie e quattro sconfitte, con l’EA7 Emporio Armani che ha rialzato prontamente la testa una settimana fa battendo Trento dopo due sconfitte consecutive. Zach LeDay e Armoni Brooks proveranno a trascinare ancora i compagni, con Josh Nebo e Leandro Bolmaro a dare man forte. Oasport.it

Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2026: orario, canale, programma, streaming - Dopo un'Eurolega che non ha regalato alle due squadre esattamente risultati identici, è tempo della sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. oasport.it

Dove vedere in tv Olimpia Milano-Panathinaikos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Stanno arrivando all'Unipol Forum, con tanta sete di far risultato, i verdi di Grecia. oasport.it

DOVE VEDERE L'ULTIMO MATCH DI JOHN CENA? Lo si potrà fare stanotte, dalle 2 AM, sul canale YouTube ufficiale della WWE, gratis e in diretta (con telecronaca in inglese). Sempre lì, da mezzanotte, ci sarà un countdown all'evento. Dalla 1.30 ci sarà anc - facebook.com facebook