Studi geologici dell’Ingv

L'Ingv ha pubblicato i risultati degli studi geologici e sismologici sul tracciato del metanodotto Sulmona-Foligno, fornendo approfondimenti sulle caratteristiche geologiche e sui rischi sismici dell'area interessata. Questo documento rappresenta un passo importante per valutare gli impatti e la sicurezza dell'infrastruttura nel contesto locale.

FOLIGNO L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha reso pubblica la documentazione relativa ai risultati degli studi geologici e sismologici condotti sul tracciato della linea del metanodotto Sulmona-Foligno. Tali studi sono stati svolti in ottemperanza all’Accordo Quadro siglato il 6 dicembre 2022 tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mage), Ingv e Snam Rete Gas S.p.A., in cui l’Istituto figura quale "Ente Terzo". "L’obiettivo di questi approfondimenti è stato assicurare che la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera prevedessero spettri di progetto al sito più cautelativi rispetto a quelli di normativa a tutela della popolazione - si legge in una nota -. Lanazione.it

