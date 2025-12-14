stromboli il comitato dei cittadini chiede la separazione amministrativa da lipari

Un comitato di cittadini di Stromboli ha avviato una richiesta di separazione amministrativa da Lipari, sollevando questioni di autonomia e attenzione. La protesta nasce dalla volontà di migliorare i servizi e valorizzare l’identità locale, evidenziando come la comunità desideri un ruolo più autonomo e riconosciuto all’interno del territorio.

A far rumore, a Stromboli, non è solo il vulcano. È la protesta civile che arriva da una comunità che chiede più attenzione e più autonomia. Sull'isola qualche auto, strade strette, poche luci. La sera ci si muove a piedi, in silenzio. Una scelta di vita che preserva la natura, ma che rende tutto più complesso quando qualcosa va storto. Nel maggio del 2022 un incendio, scoppiato durante le riprese di una fiction televisiva, ha distrutto gran parte della vegetazione. Pochi mesi dopo un'alluvione ha trascinato fango e detriti verso le case, causando ingenti danni. Gli interventi promessi però non sono mai arrivati e i fondi stanziati non hanno prodotto risultati concreti. Tgcom24.mediaset.it

Stromboli vuole la secessione: raccolta firme per staccarsi da Lipari e diventare il quinto comune delle Eolie - Da Stromboli, infatti, è partita la protesta contro l’assenza di attenzione da parte del comune. ilfattoquotidiano.it

