Striscione del ‘Rummo’ il Liceo Classico non ci sta | Violento e discriminatorio

Un nuovo striscione del ‘Rummo’ ha scatenato polemiche tra studenti e cittadini, accusato di contenuti violenti e discriminatori. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico che si protrae nel tempo, evidenziando le tensioni e le diverse sensibilità sulla gestione degli spazi pubblici e il rispetto reciproco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una questione che col passare delle ore ha aperto un dibattito che tarda a spegnersi. Presa di posizione ferma da parte del liceo classico 'Giannone' di Benevento, riportato nel comunicato che pubblichiamo di seguito: "Tener vivo il ricordo della professoressa Rita Severino era lo scopo con cui dieci anni fa, nel 2015, nacque il memorial che vede contrapposti sul campo di calcio gli studenti del Liceo classico "P. Giannone" e quelli del Liceo scientifico "G. Rummo" di Benevento. Lo striscione comparso in città, intriso di spirito violento e discriminatorio, non ha nulla della gentilezza e generosità da cui era animata la compianta collega.

