Stress da fine anno | come proteggersi e indirizzarlo positivamente

Il periodo di fine anno è spesso accompagnato da stress e pressioni legate a bilanci, scadenze e festeggiamenti. Imparare a gestire queste sfide può fare la differenza, permettendo di affrontare le ultime settimane con serenità e trasformare lo stress in un’opportunità di crescita e positività. Ecco alcuni consigli utili per proteggersi e indirizzare al meglio le energie.

Dicembre porta con sé una corsa finale fatta di bilanci, scadenze, feste da organizzare e aspettative da soddisfare. Tutto sembra accumularsi, e lo stress da fine anno diventa un ospite silenzioso ma ingombrante. In questo periodo, è facile sentirsi sopraffatti, in affanno o inadeguati. Ma lo. Arezzonotizie.it Perché, a volte, quello che dovrebbe essere un momento di gioia collettiva può trasformarsi in una fonte di stress - Perché, a volte, quello che dovrebbe essere un momento di gioia collettiva può trasformarsi in una fonte di stress ... msn.com

Influenza, l'appello dei medici: «Il picco è a Natale, bisogna vaccinarsi» - L'influenza stagionale è alle porte: pioggia, umidità e il sensibile calo delle temperature rendono sempre più vicino il picco epidemico atteso a fine anno. ilmattino.it

Per prepararti alle feste senza stress, ecco gli orari del salone nei giorni di dicembre: Dal martedì al sabato ci trovi con i nostri orari abituali, con un appuntamento straordinario e la chiusura di fine mese: Lunedì 22/12 aperti Sabato 27/12 chiuso Preparati a b - facebook.com facebook

Clementino - Fumo

Video Clementino - Fumo Video Clementino - Fumo