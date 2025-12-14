Strage in spiaggia in Australia a una festa ebraica | decine di morti uccisi gli attentatori video Meloni | seguo con dolore

Una sparatoria di massa si è verificata sulla celebre Bondi Beach, in Australia, durante una festa ebraica, causando almeno dieci morti e l'uccisione di uno degli attentatori. L'evento ha sconvolto l'intera comunità, mentre le autorità indagano sulle motivazioni e sugli autori dell'attacco.

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha confermato la morte di almeno dieci persone, tra cui uno degli attentatori, nella sparatoria di massa avvenuta sulla famosa spiaggia di Bondi Beach, a Sydney, da parte di due uomini armati. “Dieci persone sono state confermate morte, tra cui un uomo ritenuto uno degli attentatori. Il secondo presunto attentatore, ricoverato in condizioni critiche”, è morto poco dopo in ospedale. “Al momento, si segnala che altre 11 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono agenti di polizia”, afferma la dichiarazione, aggiungendo che “un certo numero di oggetti sospetti localizzati nelle vicinanze sono in fase di esame da parte di agenti specializzati ed e’ stata istituita una zona di esclusione “. Secoloditalia.it Australia: strage alla celebrazione ebraica, almeno dieci morti - Paura a Sydney durante un evento comunitario all’aperto: colpita la festa di Hanukkah organizzata dalla Chabad sulla spiaggia di Bondi. panorama.it

Attentato antisemita a Sydney, strage in spiaggia durante festa ebraica: morti e feriti. Passante disarma killer, “così avete globalizzato intifada” - Una strage antisemita quella andata in scena sulla spiaggia Bondi Beach di Sydney, in Australia, dove durante la celebrazione ... ilriformista.it

?76 bovini morti all'improvviso: una pianta all'origine della strage - In Italia - facebook.com facebook

© Secoloditalia.it - Strage in spiaggia in Australia a una festa ebraica: decine di morti, uccisi gli attentatori (video). Meloni: seguo con dolore

Strage in Tunisia: il killer dei turisti ha agito sotto l'effetto della cocaina

Video Strage in Tunisia: il killer dei turisti ha agito sotto l'effetto della cocaina Video Strage in Tunisia: il killer dei turisti ha agito sotto l'effetto della cocaina