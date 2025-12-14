Strage in spiaggia in Australia a una festa ebraica | decine di morti presi gli attentatori video

Una sparatoria di massa si è verificata sulla spiaggia di Bondi, a Sydney, durante una festa ebraica, causando la morte di almeno dieci persone. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha arrestato gli attentatori, confermando il coinvolgimento di due uomini armati. L'evento ha sconvolto l'intera comunità, suscitando grande preoccupazione e cordoglio.

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha confermato la morte di almeno dieci persone, tra cui uno degli attentatori, nella sparatoria di massa avvenuta sulla famosa spiaggia di Bondi Beach, a Sydney, da parte di due uomini armati. “Dieci persone sono state confermate morte, tra cui un uomo ritenuto uno degli attentatori. Il secondo presunto attentatore e’ in condizioni critiche”, si legge in un comunicato. “Al momento, si segnala che altre 11 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono agenti di polizia”, afferma la dichiarazione, aggiungendo che “un certo numero di oggetti sospetti localizzati nelle vicinanze sono in fase di esame da parte di agenti specializzati ed e’ stata istituita una zona di esclusione “. Secoloditalia.it Australia: strage alla celebrazione ebraica, almeno dieci morti - Paura a Sydney durante un evento comunitario all’aperto: colpita la festa di Hanukkah organizzata dalla Chabad sulla spiaggia di Bondi. panorama.it

Sparatoria sulla folla fa strage: dieci morti - Sarebbero almeno dieci le persone che sono rimaste uccise a Bondi Beach, in Australia, dove almeno due persone hanno sparato su una folla che celebrava la festività ebraica di Hannukah sulla spiaggia. zoom24.it

