Strage a Bondi la studentessa italiana e la fuga con l’amica | Correvano tutti dopo gli spari | così ci siamo salvate – Il video

C’era anche la studentessa italiana Letizia Prete tra le decine di persone che hanno trovato riparo in un ristorante durante la sparatoria a Bondi Beach. La 25enne ha confermato al Corriere della Sera di stare bene, mentre al telefono spiega di essere ancora impegnata a mettersi in un luogo sicuro. Originaria di Como, Prete è in Australia per un double master in crimonologia e intelligenze. Vive e studia a Sydney dove lavora per mantenersi gli studi, non lontano da Bondi Beach. La 25enne racconta come è riuscita a mettersi in salvo: «In un ristorante che ha aperto le porte e ha fatto entrare più gente possibile. Open.online

