Strage a Bondi Beach durante la cerimonia di Hanukkah | cosa celebra la festività ebraica

Durante la cerimonia di Hanukkah a Bondi Beach, si è verificata una tragica strage in un contesto di celebrazione della festività ebraica. Hanukkah, nota come la ‘Festa delle Luci’, è un momento di gioia e spiritualità, ma l'attacco ha scosso la comunità ebraica e la città di Sydney, suscitando episodi di tristezza e preoccupazione.

La festa di Hanukkah, una delle principali festività del calendario ebraico colpita da un attacco terroristico a Sydney, è conosciuta anche come la ‘Festa delle Luci’. E’ una celebrazione ebraica che dura otto giorni e commemora la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme nel 164 a.C., dopo la vittoria dei Maccabei (guidati da Giuda Maccabeo) contro i Seleucidi, che avevano profanato il Tempio imponendo la cultura ellenistica. Il nome ‘Hanukkah’ significa ‘inaugurazione’ o ‘dedicazione’ in ebraico. Nel II secolo a.C. il re seleucide Antioco IV Epifane vietò la pratica della religione ebraica e profanò il Tempio. Ilfattoquotidiano.it Attentato antisemita a Sydney, strage in spiaggia durante festa ebraica: morti e feriti. Passante disarma killer, “così avete globalizzato intifada” - Una strage antisemita quella andata in scena sulla spiaggia Bondi Beach di Sydney, in Australia, dove durante la celebrazione ... ilriformista.it

Australia: strage alla celebrazione ebraica, almeno dieci morti - Paura a Sydney durante un evento comunitario all’aperto: colpita la festa di Hanukkah organizzata dalla Chabad sulla spiaggia di Bondi. panorama.it

