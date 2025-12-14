Stosa l’azienda-famiglia Da piccola falegnameria ad impresa internazionale | Umili rispettando il lavoro

Stosa, azienda a conduzione familiare, ha trasformato una piccola falegnameria in un'impresa internazionale. Con radici profonde e valori di umiltà e rispetto per il lavoro, rappresenta un esempio di crescita sostenibile e tradizione tramandata nel tempo. Laura Valdesi racconta la storia e la filosofia di questa realtà che continua a valorizzare l’identità familiare e il rispetto del lavoro.

di Laura Valdesi RADICOFANI "Lo ripete sempre, mio padre Maurizio, in tutte le riunioni con i dipendenti. Che siamo una grande realtà ma dobbiamo restare umili rispettando il valore del lavoro", svela David Sani, direttore commerciale Italia di Stosa Cucine. Concetti che ha respirato sin da quando, giovanissimo, era il 1988, entrò in azienda insieme al fratello Mauro, un anno più piccolo, e adesso direttore operativo del gruppo. Leonardo, invece, l’ultimogenito di Maurizio Sani, li ha affiancati a partire dal 2001 imprimendo un taglio internazionale a Stosa di cui è export manager. Un concetto – niente eccessi, profilo basso e valore del lavoro – rimasto, per così dire, la stella cometa di chi guida il grande polo produttivo che si è sviluppato in Val di Paglia, a pochi chilometri dal confine con il Lazio, nel comune di Radicofani. Lanazione.it "Stosa", l’azienda-famiglia. Da piccola falegnameria ad impresa internazionale: "Umili rispettando il lavoro" - Il direttore commerciale Italia del polo produttivo, David Sani, guarda lontano "Radici ben salde nel territorio: vorremmo illustrarle in un percorso museale". lanazione.it

