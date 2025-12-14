Storia del filofoso della Resistenza Pagano racconta Ennio Carando

Ennio Carando, figura significativa della Resistenza, racconta la sua storia e il ruolo di un filosofo impegnato nel movimento di liberazione. A ottant’anni da quegli eventi, il suo racconto offre uno sguardo prezioso su un periodo cruciale, evidenziando le sfide e i valori di un’epoca segnate dalla lotta contro l’oppressione e per la libertà.

A ottant’anni dalla Resistenza assistiamo a tragedie, in Italia e nel mondo, che non ci saremmo più aspettati. Parte da questa premessa Giorgio Pagano per ‘raccontare’ il suo nuovo libro ‘ Ennio Carando un filosofo nella Resistenza’. "Il nucleo maledetto della prima metà del 900 sembra riemergere – scrive Pagano –. Viviamo nel tempo delle difficoltà dell’antifascismo e degli scricchiolii dell’ordinamento costituzionale, ma anche dell’apparente superfluità dell’interrogativo morale e della spoliticizzazione dei cittadini, sulla quale prospera la politica ridotta a tecnica ed esercizio del potere. Lanazione.it

