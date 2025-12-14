Stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre | il Tar ferma le motoseghe nel centro di Como

Il Tar di Como ha deciso di interrompere il taglio dei 46 ciliegi di via XX Settembre, fermando così le motoseghe nel centro città. L’ordinanza arriva in risposta alle proteste dei cittadini, che si opponevano all’operazione di abbattimento annunciata dal sindaco Alessandro Rapinese. La decisione giudiziaria rappresenta un importante stop alle operazioni previste nella storica via del capoluogo lariano.

Como, 14 dicembre 2025 – Non era passato molto tempo da quando il sindaco di Como Alessandro Rapinese dallo studio di Espansione Tv aveva annunciato il suo “Chi se ne frega” in merito alla battaglia di tanti cittadini per evitare l’imminente taglio dei 46 ciliegi di via XX Settembre, che i giudici del Tar hanno bloccato le motoseghe. L’intervento era già in programma per domani mattina all’alba, ma la richiesta di un decreto cautelare presentata dagli avvocati Maria Cristina Forgione, Claudia Forneris e Massimo Forgione contro il Comune di Como e nei confronti dell’ impresa Peverelli incaricata di abbattere le piante ha avuto il suo effetto. Ilgiorno.it

