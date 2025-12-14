Stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre | il Tar ferma le motoseghe nel centro di Como
Il Tar di Como ha deciso di interrompere il taglio dei 46 ciliegi di via XX Settembre, fermando così le motoseghe nel centro città. L’ordinanza arriva in risposta alle proteste dei cittadini, che si opponevano all’operazione di abbattimento annunciata dal sindaco Alessandro Rapinese. La decisione giudiziaria rappresenta un importante stop alle operazioni previste nella storica via del capoluogo lariano.
Como, 14 dicembre 2025 – Non era passato molto tempo da quando il sindaco di Como Alessandro Rapinese dallo studio di Espansione Tv aveva annunciato il suo “Chi se ne frega” in merito alla battaglia di tanti cittadini per evitare l’imminente taglio dei 46 ciliegi di via XX Settembre, che i giudici del Tar hanno bloccato le motoseghe. L’intervento era già in programma per domani mattina all’alba, ma la richiesta di un decreto cautelare presentata dagli avvocati Maria Cristina Forgione, Claudia Forneris e Massimo Forgione contro il Comune di Como e nei confronti dell’ impresa Peverelli incaricata di abbattere le piante ha avuto il suo effetto. Ilgiorno.it
Stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre: il Tar ferma le motoseghe nel centro di Como - La decisione a sorpresa dopo la richiesta di un decreto cautelare del comitato a difesa degli alberi ... ilgiorno.it
Ciliegi di via XX Settembre, perché il Tar ha fermato il taglio: cosa dice davvero il decreto cautelare - Il cuore del decreto sta in una valutazione molto netta: il presidente del Tar afferma che l’abbattimento dei ciliegi produrrebbe un pregiudizio irreversibile, dal momento che una volta tagliati gli ... quicomo.it
Pesca a strascico, stop al taglio delle giornate: soddisfazione di Alessandro Piana per l’esito europeo x.com
Le Nazioni Unite non forniranno più asciugamani di carta nei bagni della loro sede centrale di New York, con un risparmio stimato di 100.000 dollari all’anno. Il taglio è dovuto ai grandi problemi di finanziamento dell’Onu dopo lo stop ai finanziamenti deciso d - facebook.com facebook
Make non stop water fountain With Plastic Bottle | Diy crafts