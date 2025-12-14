Sto a morì Giorgia Meloni così sul palco di Atreju | il video

Durante la giornata conclusiva di Atreju, Giorgia Meloni ha pronunciato un discorso di un’ora sul palco, attirando l’attenzione dei presenti. La kermesse di Fratelli d’Italia ha visto la partecipazione di ministri, leader dell’opposizione e personalità internazionali, tra cui Abu Mazen, creando un momento di grande rilevanza politica.

Un’ora di discorso per Giorgia Meloni nella giornata conclusiva di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che ha riunito ministri, leader dell’opposizione e personalità internazionali, tra cui Abu Mazen. Un intervento lungo e appassionato, chiuso nel suo stile con l’ironica frase « Sto a morì », rivolta alla segretaria particolare Patrizia Scurti. Dal palco, la presidente del Consiglio ha rivendicato il valore politico e simbolico della manifestazione: “Sono giornate che profumano di appartenenza ”, ha detto, ringraziando la comunità di Atreju. “Noi siamo stati gli artefici del nostro destino ”, ha aggiunto, definendo la kermesse come il luogo in cui “tutte le idee hanno diritto di cittadinanza”. Thesocialpost.it

