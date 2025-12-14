Stipendi aumenti del contratto detassati anche per redditi più alti Le soglie e l’aliquota al 10% | chi è coinvolto
L'articolo esplora le novità riguardanti gli aumenti salariali detassati, con particolare attenzione alle soglie di reddito e all'aliquota al 10%. Si amplia così la platea dei lavoratori che potranno usufruire di questa agevolazione fiscale, coinvolgendo anche redditi più elevati rispetto al passato.
Si allarga la platea dei lavoratori che potranno beneficiare della tassazione agevolata sugli aumenti contrattuali. Nel cantiere della legge di Bilancio in discussione al Senato spunta un sub-emendamento di Fratelli d’Italia che ridisegna i confini della misura. Il testo base prevedeva già un’ imposta sostitutiva al 5% per i dipendenti privati con redditi fino a 28mila euro. Come ricorda il Messaggero, ora arriva una seconda soglia: tassazione al 10% per chi guadagna fino a 35mila euro. La proposta, riscritta più volte nelle scorse settimane, nella versione finale fa riferimento ai contratti sottoscritti entro il 2026, includendo quindi anche i rinnovi siglati quest’anno come quello dei metalmeccanici. Open.online
