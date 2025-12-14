Stelle del web l' umbra Martina Tiberi premiata per il suo canale YouTube dedicato alla caccia

Martina Tiberi, giovane YouTuber umbra, raggiunge un importante traguardo con il suo canale dedicato alla caccia, Caccia4Passion. La sua passione e dedizione hanno portato alla conquista di oltre 100.000 iscritti, segnando un risultato storico nel panorama venatorio italiano e confermando il successo di un progetto che unisce informazione e passione.

Un traguardo storico per il mondo venatorio italiano: Caccia4Passion, il progetto ideato e guidato dalla umbra Martina Tiberi, ha superato i 100.000 iscritti su YouTube, ottenendo la targa d’argento della piattaforma. È il primo canale di caccia in Italia, gestito interamente da una donna, a. Perugiatoday.it

