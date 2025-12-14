Stelle a Natale | oltre 27mila euro raccolti per l' Ail a Battipaglia

Il gala benefico “Stelle a Natale” organizzato dall'Ail Salerno ODV “Marco Tulimieri” ha riscosso un grande successo a Battipaglia, raccogliendo oltre 27.600 euro. L’evento, svoltosi presso la masseria La Morella il 12 dicembre, ha permesso di sostenere i progetti a favore dei pazienti ematologici, coinvolgendo numerosi partecipanti in un’atmosfera di solidarietà e speranza.

Ben 27.600 euro sono stati raccolti per sostenere i progetti AIL a favore dei pazienti ematologici. Notevole successo, infatti, per l'iniziativa dell'Ail Salerno ODV – "Marco Tulimieri": gremito, il gala di beneficenza "Stelle a Natale" venerdì 12 dicembre, presso la masseria La Morella, situata.

