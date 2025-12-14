Stazione di Como Borghi da oggi è aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale

Da oggi, domenica 14 dicembre, la stazione di Como Borghi dispone di un nuovo sottopasso ciclopedonale, migliorando la sicurezza e la mobilità dei pendolari. Questa nuova infrastruttura offre un collegamento più agevole e sicuro per pedoni e ciclisti, contribuendo a rendere più efficiente e sostenibile il transito nella zona.

Da oggi, domenica 14 dicembre, il nuovo sottopasso ciclopedonale della stazione di Como Borghi è ufficialmente aperto e utilizzabile. L'entrata in funzione coincide con l'avvio dell'orario invernale sulla linea Saronno–Como Lago di Ferrovienord e segna un passaggio importante per la mobilità.

Stazione di Como Borghi, dal 14 dicembre apre il nuovo sottopasso ciclopedonale - Completato l'accesso da via Carloni: con l'orario invernale entra in funzione anche il secondo binario

