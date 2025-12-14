Stati Uniti spari alla Brown University | due studenti uccisi nove feriti È caccia all’aggressore

Un grave episodio di violenza si è verificato alla Brown University di Providence, Rhode Island. Durante alcune prove d’esame, un aggressore ha aperto il fuoco nel campus, causando due morti e nove feriti. L’accaduto ha scosso la comunità universitaria e ha scatenato una vasta caccia all’uomo da parte delle autorità.

Providence si è svegliata sotto choc dopo l’ennesima sparatoria in una università americana. All’interno del campus della Brown University, nel Rhode Island, un uomo ha aperto il fuoco durante alcune prove d’esame, lasciando a terra due studenti morti e nove feriti, di cui otto in gravi condizioni. L’aggressore è ancora in fuga e sull’area è scattata una massiccia operazione di sicurezza. L’allarme è stato diramato dalla stessa Brown University attraverso il sistema interno di emergenza. Subito dopo sono intervenute la polizia e l’ Fbi, che ha annunciato di aver messo in campo “tutti i mezzi necessari”. Thesocialpost.it

