Stati Uniti spari alla Brown University di Providence Diverse persone colpite

Un grave episodio di sparatoria si è verificato presso la Brown University di Providence, Rhode Island. L'istituto ha emesso un'allerta, segnalando la presenza di un tiratore attivo nel campus, nelle vicinanze della facoltà di Ingegneria. Diverse persone sarebbero state colpite, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

La Brown University ha emesso un'allerta per la presenza di un tiratore attivo nel campus di Providence, nello Stato del Rhode Island, nelle vicinanze dello stabile della facoltà di Ingegneria (Barus & Holley).Come da procedura standard, l'ateneo è stato posto in lockdown: a studenti, professori e personale è stato raccomandato di scappare se possibile o di barricarsi in un luogo sicuro.Le forze dell'ordine sono sul posto per gestire la situazione. Alcune segnalazioni parlano di colpi d'arma da fuoco, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali feriti o vittime. Secondo gli ultimi aggiornamenti, un sospetto sarebbe stato fermato dalle autorità. Liberoquotidiano.it Usa, sparatoria alla Brown University: almeno 2 morti e 20 feriti. Assalitore ancora attivo, l'ateneo agli studenti: «Nascondetevi» - Sabato la polizia è intervenuta per una sparatoria presso la Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence. ilmessaggero.it

Spari alla Brown University negli Usa con diversi colpiti e feriti, Trump annuncia l'arresto dell'assalitore - Diverse le persone ferite alla Brown University di Providence con colpi di arma da fuoco: Donald Trump ha comunicato l'arresto dell'assalitore ... virgilio.it

