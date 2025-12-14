Stati Uniti sparatoria alla Brown University | due studenti uccisi e diversi feriti

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, causando la morte di due studenti e il ferimento di diversi altre persone. L'incidente ha sconvolto il campus e riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle università statunitensi.

Attacco armato in un campus della Ivy League. Nuova tragedia negli Stati Uniti: una sparatoria ha colpito la Brown University di Providence, nel Rhode Island, uno dei più prestigiosi atenei della Ivy League. Due studenti hanno perso la vita, mentre nove persone sono rimaste ferite, otto delle quali in condizioni critiche. Il responsabile, un uomo vestito di nero, è ancora in fuga. Le autorità locali hanno lanciato un appello urgente alla popolazione: "Restate al sicuro e rimanete al chiuso". Anche l'ex presidente Donald Trump ha commentato sui social, dichiarando di essere stato informato e aggiungendo: "Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie".

USA, sparatoria alla Brown University: morti 2 studenti, 9 i feriti. Il killer in fuga: diffuso video del sospetto - Sparatoria alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, sulla costa orientale degli Stati Uniti: il bilancio è di 2 morti e 9 feriti, sono ... fanpage.it

Sparatoria alla Brown University, negli Stati Uniti. Tre alti funzionari delle forze dell'ordine affermano che ci sono due morti e fino a 20 feriti, ma non tutti i feriti potrebbero essere stati colpiti da proiettili. Lo scrive su X il reporter di Nbc Tom Winter. La Brown Univ - facebook.com facebook

Stati Uniti, spari alla Brown University di Providence. “Diverse persone colpite” x.com

Trump Urges Prayers For Those Affected By The Tragic Brown University Shooting | US News | N18S

