Statale Regina più pattuglie e controlli nel 2025 | Così teniamo sotto pressione il traffico del Lago

Nel 2025, aumentano pattuglie e controlli sulla Statale Regina, strategia per gestire il traffico intenso e le criticità che da sempre caratterizzano il tratto sul Lago di Como. La presenza rafforzata delle forze dell'ordine mira a migliorare la viabilità, ridurre le code e garantire maggiore sicurezza a turisti e residenti in una delle arterie più trafficate della zona.

La statale Regina resta la cartina di tornasole di ogni stagione sul Lago di Como: traffico intenso, mezzi pesanti, viabilità stretta, turisti e residenti costretti a convivere con code e criticità quotidiane. Ed è proprio su questo punto che, nel comunicato diffuso dopo le riunioni del Comitato. Quicomo.it

Il lago di Como costa caro: eccesso di velocità e sorpassi, raffica di multe ai turisti al volante del fine settimana - Laglio (Como), 16 giugno 2025 – Motociclisti e automobilisti in transito sulla statale Regina, controllati e multati nel fine settimana, durante i posti di controllo di Polizia Stradale del ... ilgiorno.it

Controlli a raffica sulla Statale Regina: posti di blocco tra Argegno e Menaggio - Menaggio, 24 aprile 2025 – Gli equipaggi della sezione di Polizia Stradale di Como e della Questura di Como, anche oggi hanno svolto posti di controllo tra Argegno e Menaggio sulla Statale Regina, per ... ilgiorno.it

